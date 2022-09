Totti-Blasi, proprio lui fa chiarezza: ecco la verità sul tradimento | Bomba clamorosa (Di martedì 20 settembre 2022) Fabrizio Corona è tornato a parlare del presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento prima del matrimonio con Ilary Blasi. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra destinata a consumarsi nel peggiore dei modi, specialmente dopo l’intervista rilasciata al Corriere dall’ex capitano della Roma, che ha sottolineato come il tradimento non sarebbe partito da lui, ma dalla sua (ormai) ex moglie. La rottura tra Totti e Blasi ha fatto ovviamente molto rumore e in queste settimane l’argomento è tra i più caldi in tema di gossip, anche grazie alle tante voci sui presunti flirt extraconiugali dei due protagonisti. Sulla vicenda si è inserito anche Fabrizio Corona, che ha già avuto uno scontro molto vivace con Ilary ... Leggi su kronic (Di martedì 20 settembre 2022) Fabrizio Corona è tornato a parlare del presuntodi Francescocon Flavia Vento prima del matrimonio con Ilary. La separazione tra Francescoe Ilarysembra destinata a consumarsi nel peggiore dei modi, specialmente dopo l’intervista rilasciata al Corriere dall’ex capitano della Roma, che ha sottolineato come ilnon sarebbe partito da lui, ma dalla sua (ormai) ex moglie. La rottura traha fatto ovviamente molto rumore e in queste settimane l’argomento è tra i più caldi in tema di gossip, anche grazie alle tante voci sui presunti flirt extraconiugali dei due protagonisti. Sulla vicenda si è inserito anche Fabrizio Corona, che ha già avuto uno scontro molto vivace con Ilary ...

