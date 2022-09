Terremoto violentissimo: 7,4 di magnitudo. Gente in strada tra urla e panico: “Rischio tsunami” (Di martedì 20 settembre 2022) Terremoto in Messico di magnitudo 7,4. Uno dei più forti degli ultimi tempi. L’epicentro nella zona del Michoacan, 63 km a sud di Coalcoman con profondità, secondo il Csn, di 15 chilometri. La scossa, avvertita anche fino a Città del Messico, è avvenuta un’ora dopo l’esercitazione nazionale anti Terremoto, in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. È successo tutto in pieno giorno, poco dopo le 13 (ora locale), le 20 in Italia. Seppur la magnitudo è stata altissima, nella capitale, ma anche nel resto del Paese al momento non si registrano danni alle persone o alle infrastrutture. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha riferito che, come conseguenza del Terremoto, una persona è deceduta a Manzanillo, città sulla costa del Pacifico nello stato di Colima, a causa di una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022)in Messico di7,4. Uno dei più forti degli ultimi tempi. L’epicentro nella zona del Michoacan, 63 km a sud di Coalcoman con profondità, secondo il Csn, di 15 chilometri. La scossa, avvertita anche fino a Città del Messico, è avvenuta un’ora dopo l’esercitazione nazionale anti, in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. È successo tutto in pieno giorno, poco dopo le 13 (ora locale), le 20 in Italia. Seppur laè stata altissima, nella capitale, ma anche nel resto del Paese al momento non si registrano danni alle persone o alle infrastrutture. Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha riferito che, come conseguenza del, una persona è deceduta a Manzanillo, città sulla costa del Pacifico nello stato di Colima, a causa di una ...

