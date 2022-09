Sogno responsabilità ed autodisciplina | così si costruisce una mentalità vincente

Leggi su panorama

(Di martedì 20 settembre 2022) Nella mente del campione: La forza mentale fa la differenza in ogni gara o disciplina sportiva: parola di Mental Coach La forza mentale distingue i campioni dai quasi campioni. Un campione non si forgia solo nelle palestre e sui campi di allenamento, si fa con qualcosa che ha radici nel profondo ovvero unda realizzare e la ferrea volontà di perseguirlo”. Non ha esitazioni Sandro Corapi , Life Business e Sport Mental Coach, specialista nella preparazione mentale e motivazionale in ambito sportivo, nell’enunciare quali sono i segreti per formare un atleta e un team. L’Atteggiamento mentale nello sport è la capacità di tenere saldamente le redini della nave anche con il mare in tempesta: parola di mental coach. Bisogna trovare in sé stessi il giusto mindset, ovvero quell'atteggiamento mentale in grado di sostenere dall’interno, durante ...