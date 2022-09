She-Hulk: la regista rompe il silenzio sugli Easter egg su X-Men e I Fantastici 4 (Di martedì 20 settembre 2022) Un nuovo episodio di She-Hulk: Attorney at Law è arrivato su Disney+ e con lui alcuni Easter egg su X-Men e I Fantastici 4, commentati anche da Anu Valia, la regista della serie. Lo scorso agosto su Disney+ è arrivata la serie Marvel She-Hulk: Attorney at Law, il nuovo show dedicato ai fumetti con Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Nel quinti episodio, rilasciato da poco, ci sono alcuni Easter egg commentati anche dalla regista che riguarderebbero X-Men e I Fantastici 4. In questo episodio di She-Hulk: Attorney at Law i fan non hanno trovato nessuna scena post-credit, come è capitato nelle altre puntate. Ma alla fine, durante i titoli di coda, hanno potuto osservare alcuni concept-art che nascondevano Easter ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 settembre 2022) Un nuovo episodio di She-: Attorney at Law è arrivato su Disney+ e con lui alcuniegg su X-Men e I4, commentati anche da Anu Valia, ladella serie. Lo scorso agosto su Disney+ è arrivata la serie Marvel She-: Attorney at Law, il nuovo show dedicato ai fumetti con Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Nel quinti episodio, rilasciato da poco, ci sono alcuniegg commentati anche dallache riguarderebbero X-Men e I4. In questo episodio di She-: Attorney at Law i fan non hanno trovato nessuna scena post-credit, come è capitato nelle altre puntate. Ma alla fine, durante i titoli di coda, hanno potuto osservare alcuni concept-art che nascondevano...

