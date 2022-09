Pierro Lega | “La sfida è con chi vuole governare una terra senza coinvolgere i sindaci”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 20 settembre 2022) di Erika Noschese “Lanon è con il mio avversario ma è con chi crede di poterunail territorio, i, gli amministratori locali. Faccio fatica a credere che il Pd non abbia trovato nessuno in rappresentanza del nostro collegio su sui puntare”. L’attacco arriva da Attilio, consigliere regionale dellacandidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale del Cilento. Consigliere, ultimissimi giorni di campagna elettorale. Qual è la sensazione di questi giorni? “Le sensazioni sono più che positive ma ovviamente ciò non vuol dire che il 25 settembre qualcuno possa starsene tranquillo sul divano di casa a pensare che tanto è inutile andare a votare perché non cambia mai ...