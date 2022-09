Ora piantatela con la retorica, non era la nostra regina (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Attimi epocali, un giorno che ha archiviato la storia del Novecento. I funerali di Elizabeth Alexandra Mary sono stati senza alcun dubbio un evento straordinario. Impossibile ignorarlo, assurdo pensare di non rimarcarne la rilevanza, dopo che per cinque giorni decine di migliaia di persone si sono messe in fila, per ore, con l’obiettivo di dare l’ultimo saluto alla sovrana scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. Tuttavia, ciò che resterà, nel Regno Unito, della regina Elisabetta II non lo sappiamo. retorica scodinzolante Siamo altresì ben consci di cosa rimarrà altrove, ovvero nelle redazioni di certa stampa: pagine di nulla scodinzolante prodotto all’uopo. Di chi si è vissuto la morte di una regina altrui come la chiusura di una serie televisiva, scatenando lacrimucce social e incantati sguardi fissi al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 settembre 2022) Roma, 20 set – Attimi epocali, un giorno che ha archiviato la storia del Novecento. I funerali di Elizabeth Alexandra Mary sono stati senza alcun dubbio un evento straordinario. Impossibile ignorarlo, assurdo pensare di non rimarcarne la rilevanza, dopo che per cinque giorni decine di migliaia di persone si sono messe in fila, per ore, con l’obiettivo di dare l’ultimo saluto alla sovrana scomparsa all’età di 96 anni lo scorso 8 settembre. Tuttavia, ciò che resterà, nel Regno Unito, dellaElisabetta II non lo sappiamo.scodinzolante Siamo altresì ben consci di cosa rimarrà altrove, ovvero nelle redazioni di certa stampa: pagine di nulla scodinzolante prodotto all’uopo. Di chi si è vissuto la morte di unaaltrui come la chiusura di una serie televisiva, scatenando lacrimucce social e incantati sguardi fissi al ...

