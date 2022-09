L’Iran si riaccende per la morte di Amini L’allarme dell’Onu

Leggi su formiche

(Di martedì 20 settembre 2022) Aumenta la tensione in Iran per la tragicadella giovane Mahsa. Almeno quattro persone sono state uccise nella regione curda durante gli scontri tra le forze di sicurezza e le persone che protestavano per ladella ventenne, deceduta dopo essere stata arrestata a Teheran con l’accusa di non avere indossato correttamente il velo, secondo agenti della “polizia morale” iraniana.è morta dopo tre giorni in coma e molto probabilmente è stata vittima di torture. L’ong curda Hengaw Organization for Human Rights sostiene che anche 75 persone sono rimaste ferite negli scontri in piazza con la polizia e altre 250 sono state arrestate. A Teheran, le forze dell’ordine stanno facendo uso degli idranti per disperdere le manifestanti, ma anche lacrimogeni e pistole caricate con proiettili di gomma. Le donne ...