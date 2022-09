La vita di prima? Addio. Mauro Corona, bollette in mano: profezia terrificante (Di martedì 20 settembre 2022) La vita di prima? Cancellata, dimentichiamola e in fretta. Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, apre la puntata con una profezia tanto facile quanto amara: gli italiani e gli occidentali devono prepararsi all'inverno del nostro scontento, forse addirittura al tramonto di un tenore di vita fatto di agi, molti vizi e privilegi, soprattutto tanti sprechi. Troppi, perché stiamo entrando in una economia di guerra, o quasi, e molti iniziano a rendersene conto solo ora, bollette in mano. E a rischiare il default non sono solo centinaia, se non migliaia di piccole e medie aziende, ma anche tantissime famiglie italiane. "La crisi energetica? Non possiamo fare sempre le cicale - ammonisce lo scrittore, scultore e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ladi? Cancellata, dimentichiamola e in fretta., ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai3, apre la puntata con unatanto facile quanto amara: gli italiani e gli occidentali devono prepararsi all'inverno del nostro scontento, forse addirittura al tramonto di un tenore difatto di agi, molti vizi e privilegi, soprattutto tanti sprechi. Troppi, perché stiamo entrando in una economia di guerra, o quasi, e molti iniziano a rendersene conto solo ora,in. E a rischiare il default non sono solo centinaia, se non migliaia di piccole e medie aziende, ma anche tantissime famiglie italiane. "La crisi energetica? Non possiamo fare sempre le cicale - ammonisce lo scrittore, scultore e ...

