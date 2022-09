Kate Winslet ricoverata in ospedale: ha avuto un incidente sul set del film “Lee” (Di martedì 20 settembre 2022) Kate Winslet finisce in ospedale. Dopo qualche lastra sembra nulla di grave, ma l’interprete di Titanic durante una scena del film Lee che sta girando in Croazia è scivolata. Quindi per precauzione, e prescrizioni assicurative, è stata portata nel più vicino ospedale dove non le è stato riscontrato nulla di grave. Il suo team ha dichiarato ad Hollywood Reporter che “ricomincerà come previsto da contratto le riprese già questa settimana”. La 46enne premio Oscar sta interpretando la fotoreporter statunitense Lee Miller, che dopo una carriera da modella e musa di Man Ray, divenne corrispondente di guerra per Vogue durante il secondo conflitto mondiale. Nel cast, con lei, recitano Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor. La regia è di Ellen Kuras, collaboratrice nel comparto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022)finisce in. Dopo qualche lastra sembra nulla di grave, ma l’interprete di Titanic durante una scena delLee che sta girando in Croazia è scivolata. Quindi per precauzione, e prescrizioni assicurative, è stata portata nel più vicinodove non le è stato riscontrato nulla di grave. Il suo team ha dichiarato ad Hollywood Reporter che “ricomincerà come previsto da contratto le riprese già questa settimana”. La 46enne premio Oscar sta interpretando la fotoreporter statunitense Lee Miller, che dopo una carriera da modella e musa di Man Ray, divenne corrispondente di guerra per Vogue durante il secondo conflitto mondiale. Nel cast, con lei, recitano Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor. La regia è di Ellen Kuras, collaboratrice nel comparto ...

3cinematographe : #KateWinslet è tornata sul set di Lee dopo l'incidente avvenuto durante le riprese in Croazia. Le sue condizioni di… - MediasetTgcom24 : Kate Winslet in ospedale dopo una caduta sul set #KateWinslet - erreobi : #HouseOfTheDragon la regina è la kate winslet mora di westeros - DomenicoZaccara : RT @Agenzia_Ansa: Infortunio per Kate Winslet. L'attrice è scivolata sul set del suo nuovo film 'Lee' ed è finita in ospedale. Nel film Kat… - francobus100 : Kate Winslet ricoverata in ospedale: incidente sul lavoro, ecco cosa è successo -