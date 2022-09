Immacolata Concezione dal 27 settembre al Teatro Sala Umberto

nicolettagallo : Ti saluto, o Maria Saluta Gesù da parte mia. Buona Sera, Madonna Mia, tutto il mondo a te s’inchina. Per quel frutt… - Italian347 : Immacolata Concezione, Trapani - Melaion : Dove la credenza (verginità eterna, immacolata concezione, miracoli et similia) è superiore alla conoscenza, allor… - infooggi : Immacolata Concezione da un’idea di Federica Carruba | InfoOggi - flaminioboni : Immacolata Concezione - Sala Umberto @SalaUmberto #flaminioboni #unpostoinprimafila #teatro #spettacolodalvivo… -

Diocesi di Lecce

... 1 novembre 2022: Tutti i Santi; 8 dicembre 2022:, 25 dicembre 2022: Natale; 26 dicembre 2022: Santo Stefano; 1 gennaio 2023: Capodanno; 6 gennaio 2023: Epifania; 9 aprile 2023: ...Le spoglie del Beato Puglisi riposano in un monumento funebre che ricorda una spiga di grano ai piedi dell'altare della cappella dell'nella Chiesa Cattedrale di Palermo. Tra le ... Il pennello d'oro. L'Immacolata Concezione del Catalano in Gallipoli fra storia e arte La santa ecuadoregna che ha trasmesso ai più giovani il suo amore per Dio e per la Vergine con la parola e l'esempio ...­­Sanremo. Sarà una grande festa di sport. Da venerdì 23 a domenica 25 settembre, la Riviera dei Fiori accoglierà più di 700 triatleti in occasione della prima edizione di Challenge Sanremo, evento in ...