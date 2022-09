Il Pd non vuole Casini: escluso dal comizio finale a Bologna. Lui intanto canta Bella Ciao (video) (Di martedì 20 settembre 2022) Il Pd di Bologna chiuderà in piazza San Francesco giovedì, ma sul palco non ci sarà (caso più unico che raro) il senatore candidato in città: Pier Ferdinando Casini. Ieri ha provato pure a intonare Bella Ciao, davanti al microfono delle Iene per indossare il basco da partigiano. L’ex terza punta di quel che fu il “tridente di centrodestra” (Berlusconi, Fini, Casini) arriva a non escludere nemmeno di prendere la tessera del partito erede del Pci: «Mai dire mai» sorride scherzando nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all‘Hotel Guercino. Secondo Repubblica Bologna, quella di Casini sarebbe solo una battuta. «Quel che è certo è che Casini si iscriverà da indipendente nel gruppo pd al Senato, se sarà eletto. Nel frattempo l’ex Dc infrange un altro tabù ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 settembre 2022) Il Pd dichiuderà in piazza San Francesco giovedì, ma sul palco non ci sarà (caso più unico che raro) il senatore candidato in città: Pier Ferdinando. Ieri ha provato pure a intonare, davanti al microfono delle Iene per indossare il basco da partigiano. L’ex terza punta di quel che fu il “tridente di centrodestra” (Berlusconi, Fini,) arriva a non escludere nemmeno di prendere la tessera del partito erede del Pci: «Mai dire mai» sorride scherzando nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all‘Hotel Guercino. Secondo Repubblica, quella disarebbe solo una battuta. «Quel che è certo è chesi iscriverà da indipendente nel gruppo pd al Senato, se sarà eletto. Nel frattempo l’ex Dc infrange un altro tabù ...

matteorenzi : Alle 11.30, da Pontedera, faccio il “Discorso sul lavoro”. E racconto la nostra visione del futuro. Per chi vuole v… - raffaellapaita : Ci vuole davvero faccia tosta a farsi vedere a #Genova dopo aver remato contro la Gronda. Invece di guardare il mar… - CarloCalenda : Dall'altro lato del campo la confusione è totale. Letta dichiara che non governerà con gli alleati e neppure con i… - MauroCapozza : RT @erretti42: Giorgia e Renzi corrono a piangere dalla maestra - Il Fatto Quotidiano Non è consentita l’opposizione né la protesta. Un as… - lucatric : RT @LucaBizzarri: @CollotMarta @potere_alpopolo @papbologna @unione_popolare @CremaschiG Per me lei può stare dove vuole. E io, se posso, s… -