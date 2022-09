I May Destroy You, ancora un punto di vista sullo stupro (Di martedì 20 settembre 2022) “Il sesso senza consenso è stupro” ripete da tempo una campagna di Amnesty International: un concetto, quello di consenso sessuale, che è ben eviscerato dalla serie tv I May Destroy You, trasmessa dalla BBC e da HBO in Inghilterra e negli Usa già due anni fa e finalmente arrivata anche in Italia (su Sky dal 20 settembre). Amnesty chiede da tempo all’Italia la revisione dell’articolo 609-bis del codice penale, in cui è previsto che il “reato di stupro” sia collegato a violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, in linea con gli impegni presi dal nostro Paese nel 2013 ratificando la Convenzione di Istanbul, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile. Il Regno Unito, invece, dove è ambientata I May Destroy You, è uno di quegli 8 Stati (insieme a Belgio, Cipro, Germania, Irlanda, Islanda, ... Leggi su robadadonne (Di martedì 20 settembre 2022) “Il sesso senza consenso è” ripete da tempo una campagna di Amnesty International: un concetto, quello di consenso sessuale, che è ben eviscerato dalla serie tv I MayYou, trasmessa dalla BBC e da HBO in Inghilterra e negli Usa già due anni fa e finalmente arrivata anche in Italia (su Sky dal 20 settembre). Amnesty chiede da tempo all’Italia la revisione dell’articolo 609-bis del codice penale, in cui è previsto che il “reato di” sia collegato a violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, in linea con gli impegni presi dal nostro Paese nel 2013 ratificando la Convenzione di Istanbul, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile. Il Regno Unito, invece, dove è ambientata I MayYou, è uno di quegli 8 Stati (insieme a Belgio, Cipro, Germania, Irlanda, Islanda, ...

MontiFrancy82 : Il trailer di “I May Destroy You – Trauma e Rinascita”, la provocatoria miniserie di Michaela Coel, dal 20 settembr… - SMSNEWSOFFICIAL : Il trailer di “I May Destroy You – Trauma e Rinascita”, la provocatoria miniserie di #MichaelaCoel dal 20 settembre… - ileana_dugato : RT @TheHotCorn_: TV COLUMN | #IMayDestroyYou. O del perché dovreste tutti vedere la serie di #MichaelaCoel - Trillafon : RT @TheHotCorn_: TV COLUMN | #IMayDestroyYou. O del perché dovreste tutti vedere la serie di #MichaelaCoel - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: TV COLUMN | #IMayDestroyYou. O del perché dovreste tutti vedere la serie di #MichaelaCoel -