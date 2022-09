Gelo tra le sorelle Lamborghini: perché Ginevra ed Elettra non si parlano più (Di martedì 20 settembre 2022) La verità sul litigio terribile tra le due sorelle Ginevra ed Elettra Lamborghini, le quali sembra non si parlino ormai da diversi anni Ieri ha fatto il suo debutto al GF Vip 7 una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del reality show. Vale a dire la giovane Ginevra Lamborghini, cantante ed ereditiera L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 20 settembre 2022) La verità sul litigio terribile tra le dueed, le quali sembra non si parlino ormai da diversi anni Ieri ha fatto il suo debutto al GF Vip 7 una delle concorrenti più attese di questa nuova edizione del reality show. Vale a dire la giovane, cantante ed ereditiera L'articolo proviene da Inews24.it.

matteoguariso : @AndreaVenanzoni Vedi Andrea la lungimiranza dei due “minus habens” è illuminante. Posto che tra un paio di mesi no… - donalella64 : RT @AriannaCasabur1: Capodanno Firenze 2017. Una tra le tante pazzie fatte per te. Al freddo e al gelo, dopo aver fatto milioni di scale ma… - del_cobra : @gloxhl Io ero a Venezia sul red carpet e ti giuro c’era il gelo, ma non solo tra loro. Poi lui era estremamente ri… - infoitinterno : Manfredi non invitato alla manifestazione con Letta e De Luca, gelo tra sindaco e i due leader - Occe64 : RT @AriannaCasabur1: Capodanno Firenze 2017. Una tra le tante pazzie fatte per te. Al freddo e al gelo, dopo aver fatto milioni di scale ma… -