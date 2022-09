Fabio Liverani a lutto: l’allenatore piange la scomparsa della moglie (Di martedì 20 settembre 2022) Una triste notizia dal mondo del calcio: Fabio Liverani a lutto. l’allenatore del Cagliari ha perso la moglie, come reso noto dal messaggio di cordoglio del Lecce, sua ex squadra. “Il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”, si legge nella breve nota. L’ex centrocampista della Lazio, con un importante passato anche tra Fiorentina e Palermo, era tornato in sella, sedendosi questa estate proprio sulla panchina del Cagliari, dopo la poco felice esperienza a Parma, successiva proprio agli splendidi tre anni sul Salento, in cui aveva ottenuto il doppio ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 settembre 2022) Una triste notizia dal mondo del calcio:del Cagliari ha perso la, come reso noto dal messaggio di cordoglio del Lecce, sua ex squadra. “Il più sentito cordoglio a misterper la perdita prematuracarae abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per ladell’amata madre”, si legge nella breve nota. L’ex centrocampistaLazio, con un importante passato anche tra Fiorentina e Palermo, era tornato in sella, sedendosi questa estate proprio sulla panchina del Cagliari, dopo la poco felice esperienza a Parma, successiva proprio agli splendidi tre anni sul Salento, in cui aveva ottenuto il doppio ...

OfficialUSLecce : ?? L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie… - OfficialSSLazio : La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al gr… - calciomercatoit : E' morta prematuramente Federica Liverani, moglie del tecnico del Cagliari. A Fabio e ai suoi figli Mattia e Lucre… - pianetagenoa : Dramma per Fabio Liverani: morta la moglie Federica - - TylerDu62208978 : RT @calciomercatoit: E' morta prematuramente Federica Liverani, moglie del tecnico del Cagliari. A Fabio e ai suoi figli Mattia e Lucrezia… -