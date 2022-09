Elezioni, il Pd per dimezzare le liste d'attesa e Fdi vara la patente a punti per i malati: le scelte dei partiti sulla sanità (Di martedì 20 settembre 2022) La prevenzione, la sanità terrioriale, l'incremento dei finanziamenti: sono i temi comuni di una campagna elettorale che però si occupa complessivamente poco della salute dei cittadini. Ecco cosa differenzia gli schieramenti su ospedali, Covid, pubblico e privato Leggi su repubblica (Di martedì 20 settembre 2022) La prevenzione, laterrioriale, l'incremento dei finanziamenti: sono i temi comuni di una campagna elettorale che però si occupa complessivamente poco della salute dei cittadini. Ecco cosa differenzia gli schieramenti su ospedali, Covid, pubblico e privato

raffaellapaita : 'Io nell'ultima settimana farò di tutto perché la Meloni non vinca le elezioni. Noi siamo perché si prenda il 10% p… - marcocappato : Si è tenuta l’udienza contro l’esclusione della “@ListaReferendum e Democrazia con Cappato” dalle elezioni e per il… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - VincentP56 : @lauraboldrini Signora Boldrini fino adesso dove è stata? Adesso per le elezioni si impegna ha sostenere i diritti… - comuneciampino : #Avviso #Elezioni A votare con la navetta. Trasporto elettorale gratuito per persone disabili e ultrasettantacinque… -