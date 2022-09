Draghi a New York: con autocrazie pronti a collaborare ma coerenti su valori (Di martedì 20 settembre 2022) In uno scenario globale in cui l'invasione dell'Ucraina rischia di creare un nuovo clima di Guerra Fredda, "la domanda su come affrontiamo le autocrazie definirà la nostra capacità di plasmare il nostro futuro comune per molti anni a venire". Mario Draghi approfitta della cerimonia nella quale, a New York, gli viene consegnato il premio come "World Statesman" per tornare a parlare di un tema che gli sta molto a cuore: il modo in cui le democrazie occidentali si rapportano agli stati autoritari."La soluzione - per Draghi - sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno. Dobbiamo essere chiari ed espliciti sui valori fondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, al nostro rispetto dei diritti umani, al nostro impegno per la solidarietà ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 settembre 2022) In uno scenario globale in cui l'invasione dell'Ucraina rischia di creare un nuovo clima di Guerra Fredda, "la domanda su come affrontiamo ledefinirà la nostra capacità di plasmare il nostro futuro comune per molti anni a venire". Marioapprofitta della cerimonia nella quale, a New, gli viene consegnato il premio come "World Statesman" per tornare a parlare di un tema che gli sta molto a cuore: il modo in cui le democrazie occidentali si rapportano agli stati autoritari."La soluzione - per- sta in una combinazione di franchezza, coerenza e impegno. Dobbiamo essere chiari ed espliciti suifondanti delle nostre società. Mi riferisco alla nostra fede nella democrazia e nello Stato di diritto, al nostro rispetto dei diritti umani, al nostro impegno per la solidarietà ...

