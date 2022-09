Dolcificanti | lo sai che non fanno affatto bene? Ecco lo studio

Leggi su formatonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Tanti sono iartificiali in commercio, e potrebbero non essere un’alternativa allo zucchero in modo sicuro per la nostra salute. Purtroppo vi è un alto rischio di malattie cardiache. Sono soprattutto i soggetti affetti da diabete a utilizzare iartificiali, ma adesso si sono diffusi anche tra quelle categorie di persone cheattenzione a non assumere troppi zuccheri per una questione di forma fisica. Siamo sicuri che facciano realmente, lo sai che nonlo(pixabay.com)È incredibile come questi, si stiano dilagando nei prodotti che troviamo abitualmente in commercio, sembra infatti ...