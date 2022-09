Demenze: al via indagine nazionale Iss su famiglie di malati (Di martedì 20 settembre 2022) ...//www.famiglie.Demenze.it/iss survey1/step2) è una delle iniziative che vedrà in prima linea l'Iss, ... pubblicato lo scorso 30 marzo in Gazzetta Ufficiale. "È' di fatto il primo finanziamento ... Leggi su ansa (Di martedì 20 settembre 2022) ...//www..it/iss survey1/step2) è una delle iniziative che vedrà in prima linea l'Iss, ... pubblicato lo scorso 30 marzo in Gazzetta Ufficiale. "È' di fatto il primo finanziamento ...

AouSenese : RT @istsupsan: ??#Demenze: al via indagine nazionale sulle condizioni socio-economiche delle famiglie dei pazienti ??L’ISS capofila di 7 pro… - blogLinkes : Demenze: al via indagine nazionale Iss su famiglie di malati - youfullwellness : #yourfullwellness Demenze: al via indagine nazionale Iss su famiglie di malati - salutedomani : DEMENZE, AL VIA INDAGINE SU CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE FAMIGLIE PAZIENTI - MassimoChiaram7 : RT @istsupsan: ??#Demenze: al via indagine nazionale sulle condizioni socio-economiche delle famiglie dei pazienti ??L’ISS capofila di 7 pro… -