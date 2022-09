Classifica marcatori Bundesliga | presente l’italiano Grifo

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 settembre 2022) La sosta per le nazionali ha posto fine al mini primo ciclo stagionale per tutti i campionati europei e non solo. Nonostante si sia ancora agli inizi, sono tante le squadre rivelazione che stanno emergendo. Ladi, per esempio, vede attualmente al primo posto l’Union Berlin a quota 17 punti e reduce dal successo casalingo nell’ultimo turno ai danni del Wolfsburg. A deludere le aspettative, invece sono state Lipsia, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. La squadra di proprietà della Red Bull dopo un inizio shock, ha sollevato dall’incarico Domenico Tedesco nonostante la vittoria in Supercoppa di Germania. A prendere il posto dell’allenatore di origini italiane è arrivato Marco Rose, il quale ha subito portato i suoi alla netta vittoria contro il Borussia Dortmund, perdendo però nell’ultima giornata in casa del Borussia Mönchengladbach. ...