Cesate | con l’inganno le ruba la collana ‘al volo

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 20 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color mentre è in bicicletta. Una brutta vicenda quella che ha visto come protagonista qualche giorno fa una donna: mentre stava facendo una passeggiata con la nipotina, si è vistare con uno stratagemma lache aveva al collo. Il tutto mentre era in sella alla ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.