Ad ottobre aumenteranno i prezzi delle app su Apple AppStore. Superata la barriera di 0,99 euro (Di martedì 20 settembre 2022) La soglia minima di acquisto di un’app non sarà più di 0,99 euro e gli aumenti riguarderanno anche gli acquisti in-app. Non saranno toccati gli abbonamenti che si auto-rinnovano.... Leggi su dday (Di martedì 20 settembre 2022) La soglia minima di acquisto di un’app non sarà più di 0,99e gli aumenti riguarderanno anche gli acquisti in-app. Non saranno toccati gli abbonamenti che si auto-rinnovano....

Digital_Day : Il cambio euro dollaro impatta anche sulla app economy - webtrek_it : Apple ha annunciato oggi che, già dal 5 ottobre, i prezzi delle app dell'App Store e degli acquisti in-app aumenter… - Maranz1971 : @janavel7 Uh guarda non me lo dire.. secondo me a ottobre, senza di lui, aumenteranno pure le bollette di luce e gas - 21centurygirlll : Io volevo scendere a fine ottobre per il ponte ma devo posticipare e chissà quanto mi aumenteranno i voli - ibblastoise : @Morbilla_ @Sanfra1407 Me vojo impiccà davvero porcoddue. Tra l'altro devo rogitare entro settembre o da ottobre gi… -