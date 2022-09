Un posto al sole, trama 19 settembre 2022: paura per Roberto e Marina (Di lunedì 19 settembre 2022) La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole si aprirà con la preoccupazione per le condizioni di salute di Roberto e Marina. I due, infatti, hanno ricevuto un regalo a Palazzo Palladini, una bottiglia di champagne di grande pregio. Il regalo era firmato a nome di un cliente dei Cantieri Flegrei Palladini e i due si sono subito apprestati a consumarlo insieme a casa della Giordano. Ferri, a sua volta, ha chiamato il suo cliente per ringraziarlo, ma l'uomo ha precisato di non essere l'autore di quel regalo. A quel punto, il veleno contenuto nello champagne ha iniziato a fare effetto e Marina e Roberto hanno cominciato a sentirsi male. Per entrambi, dunque, stando alla trama della soap opera di Rai 3 di lunedì 19 settembre ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 19 settembre 2022) La nuova settimana di programmazione di Unalsi aprirà con la preoccupazione per le condizioni di salute di. I due, infatti, hanno ricevuto un regalo a Palazzo Palladini, una bottiglia di champagne di grande pregio. Il regalo era firmato a nome di un cliente dei Cantieri Flegrei Palladini e i due si sono subito apprestati a consumarlo insieme a casa della Giordano. Ferri, a sua volta, ha chiamato il suo cliente per ringraziarlo, ma l'uomo ha precisato di non essere l'autore di quel regalo. A quel punto, il veleno contenuto nello champagne ha iniziato a fare effetto ehanno cominciato a sentirsi male. Per entrambi, dunque, stando alladella soap opera di Rai 3 di lunedì 19...

Link4Universe : Per 20 secondi, il posto più caldo di tutto il Sistem Solare, non era il Sole, nemmeno il suo cuore, ma un laborato… - carlayo : C'è posto per tutti. Anche per.chi la vede diversamente o contrariamente. Il sole brilla per tutti.. è difficile da… - carlayo : @LaBombetta76 C'è posto per tutti. Anche per.chi la vede diversamente o contrariamente. Il sole brilla per tutti. - infoitcultura : Un posto al sole, Patrizio Rispo: “Qualcuno vuole farmi fuori” - AndreaSALIERI6 : RT @salieri_andrea: Quando passavi per quel sentiero, anche se il sole scottava avevi sempre freddo, e non vedevi l'ora di attraversare que… -