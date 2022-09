Taiwan, Biden usa l’ambiguità strategica per mettere in difficoltà la Cina (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato in un’intervista trasmessa domenica che le forze americane difenderanno Taiwan in caso di invasione cinese. Non è la prima, ma questa è la sua dichiarazione più esplicita finora sulla questione e fa pensare che ormai certe uscite non siano una gaffe, ma parte di un potenziale cambiamento di visione in corso a Washington – anche se per ora nulla è cambiato. Parlando a “60 Minutes” sulla CBS, alla domanda se le forze americane avrebbero difeso l’isola autogovernata da un’eventuale aggressione della Cina, il commander-in-Chief ha risposto: “Sì, se effettivamente ci fosse un attacco senza precedenti”. Alla domanda di chiarire se intendesse dire che, a differenza dell’Ucraina, le forze statunitensi avrebbero difeso Taiwan in caso di invasione cinese, ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha dichiarato in un’intervista trasmessa domenica che le forze americane difenderannoin caso di invasione cinese. Non è la prima, ma questa è la sua dichiarazione più esplicita finora sulla questione e fa pensare che ormai certe uscite non siano una gaffe, ma parte di un potenziale cambiamento di visione in corso a Washington – anche se per ora nulla è cambiato. Parlando a “60 Minutes” sulla CBS, alla domanda se le forze americane avrebbero difeso l’isola autogovernata da un’eventuale aggressione della, il commander-in-Chief ha risposto: “Sì, se effettivamente ci fosse un attacco senza precedenti”. Alla domanda di chiarire se intendesse dire che, a differenza dell’Ucraina, le forze statunitensi avrebbero difesoin caso di invasione cinese, ...

