“Mi sono fidanzata”. Alessandra Celentano, sorpresa svelata: “È successo in estate” (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli anni passano, anzi, i decenni, e la scuola di Maria De Filippi non perde mai un colpo. Gli spettatori, quelli più giovani in particolare, continuano a seguire con passione il format sforna talenti. Lo scorso 18 settembre Amici 22 è iniziato e la conduttrice ha come al solito punzecchiato Alessandra Celentano scoprendo che è fidanzata. Non si sta parlando di uno scherzo, come succede spesso nelle puntate di Amici di Maria De Filippi, ma è tutto vero. La temibile insegnante di ballo, che è una delle protagoniste del longevo programma targato Canale 5 dal lontano 2003, ha un compagno. Alessandra Celentano punzecchiata dalla collega lo ha ammesso, è fidanzata. Alessandra Celentano si è fidanzata Come di tradizione, Maria ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli anni passano, anzi, i decenni, e la scuola di Maria De Filippi non perde mai un colpo. Gli spettatori, quelli più giovani in particolare, continuano a seguire con passione il format sforna talenti. Lo scorso 18 settembre Amici 22 è iniziato e la conduttrice ha come al solito punzecchiatoscoprendo che è. Non si sta parlando di uno scherzo, come succede spesso nelle puntate di Amici di Maria De Filippi, ma è tutto vero. La temibile insegnante di ballo, che è una delle protagoniste del longevo programma targato Canale 5 dal lontano 2003, ha un compagno.punzecchiata dalla collega lo ha ammesso, èsi èCome di tradizione, Maria ...

