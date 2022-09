“Messaggi a luci rosse e video” Roberto D’Agostino | i dettagli su Ilary Blasi e Francesco Totti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 settembre 2022) Bomba disu. È stata a dir poco esplosiva l’ospitata a Domenica In del fondatore e direttore di Dagospia, che per primo ha rivelato la crisi e la rottura della conduttrice dell’Isola dei Famosi e. “Lei aveva ricevuto l’assicurazione dache lui non aveva nessuna storia extraconiugale”, ha raccontato. “Quando hanno capito entrambi che la loro storia era finita, si sono detti di aspettare la fine della scuola per dare l’annuncio della fine della loro relazione. Lei, però, rompe il comunicato consensuale perché Alfonso Signorini pubblica le foto di lui che la sera prima era stato a casa di Noemi. A quel punto, lei fa saltare tutto ed è diventata una guerra dei Roses. Ognuno ha cose ...