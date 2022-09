Mario Rui, l’ex allenatore: “È un giocatore completo!'' (Di lunedì 19 settembre 2022) Mario Rui, l’ex allenatore: “È un giocatore completo! Ma prima era peperino…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Michele Serena, allenatore. Quste le sue parole: “Mario Rui? Quando lo allenavo io era agli inizi della sua avventura in Italia, ma dimostrava già di avere ottime qualità tecniche e fisiche. È esplosivo, veloce, ha forza. Ha un piede molto educato ed è migliorato molto in questi anni. È migliorato soprattutto sull’aspetto caratteriale, prima era più peperino. È un giocatore completo sotto tutti i punti di vista attualmente. Spalletti ha grandissima esperienza e cerca di metterla a disposizione dei ragazzi che ha. Il percorso di questo inizio di stagione del Napoli parla da sè. Oltre a Milan e ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 19 settembre 2022)Rui,: “È unMa prima era peperino…” A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Michele Serena,. Quste le sue parole: “Rui? Quando lo allenavo io era agli inizi della sua avventura in Italia, ma dimostrava già di avere ottime qualità tecniche e fisiche. È esplosivo, veloce, ha forza. Ha un piede molto educato ed è migliorato molto in questi anni. È migliorato soprattutto sull’aspetto caratteriale, prima era più peperino. È uncompleto sotto tutti i punti di vista attualmente. Spalletti ha grandissima esperienza e cerca di metterla a disposizione dei ragazzi che ha. Il percorso di questo inizio di stagione del Napoli parla da sè. Oltre a Milan e ...

