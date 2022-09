L'ultimo atto: i funerali di Elisabetta II. Poi la Gran Bretagna torna alla vita reale (Di lunedì 19 settembre 2022) Dal nostro inviato a Londra. Mentre si prepara l’ultimo atto della defatigante macchina funebre per salutare Elisabetta II, dopo dieci giorni di negazione della realtà garantita da questo spettacolo, è una Gran Bretagna che non vorrebbe uscire mai da questa celebrazione, perché per il resto le cose non vanno molto bene. Mentre i “Grandi” della terra aspettano il feretro (all’alba gli occidentali), verso mezzogiorno, con calma, quelli del Commonwealth, estrema premura per tenere insieme quel che resta dell’impero, da domani, seppellita la sovrana, la prima ministra Liz Truss lancerà una serie di misure atte a rilanciare l’economia, mentre Londra sembra quella dei tempi pre-Thatcher. L’aeroporto di Heathrow aveva annunciato che avrebbe sospeso molti voli “per rispetto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 settembre 2022) Dal nostro inviato a Londra. Mentre si prepara l’della defatigante macchina funebre per salutareII, dopo dieci giorni di negazione della realtà garantita da questo spettacolo, è unache non vorrebbe uscire mai da questa celebrazione, perché per il resto le cose non vanno molto bene. Mentre i “di” della terra aspettano il feretro (all’alba gli occidentali), verso mezzogiorno, con calma, quelli del Commonwealth, estrema premura per tenere insieme quel che resta dell’impero, da domani, seppellita la sovrana, la prima ministra Liz Truss lancerà una serie di misure atte a rilanciare l’economia, mentre Londra sembra quella dei tempi pre-Thatcher. L’aeroporto di Heathrow aveva annunciato che avrebbe sospeso molti voli “per rispetto ...

