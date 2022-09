I controlli della qualità dell'aria nelle classi rimangono sulla carta: il governo li prevede ma poi non stanzia fondi. Le Regioni: 'L'... (Di lunedì 19 settembre 2022) Sembra una barzelletta ma è tutto scritto "nero su bianco" e il fattoquotidiano.it ha potuto ... Il decreto di Draghi - Il 26 luglio scorso il premier firma un Decreto (pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Sembra una barzelletta ma è tutto scritto "nero su bianco" e il fattoquotidiano.it ha potuto ... Il decreto di Draghi - Il 26 luglio scorso il premier firma un Decreto (pubblicato in Gazzetta ufficiale ...

fattoquotidiano : I controlli della qualità dell’aria nelle classi rimangono sulla carta: il governo li prevede ma poi non stanzia fo… - ladyonorato : Ma è possibile che si espongano a rischio della vita anche gli studenti tirocinanti?? Queste tragedie sono inaccett… - Esterin62237731 : RT @enricoballetto: DALL'EMERGENZA PANDEMICA ALL'EMERGENZA ENERGETICA: STESSI OBIETTIVI, STESSA STRATEGIA. Tornano le restrizioni a 'zona',… - LucailCasa : I controlli della qualità dell’aria nelle classi rimangono sulla carta: il governo li prevede ma poi non stanzia fo… - alexcorlazzoli : I controlli della qualità dell’aria nelle classi rimangono sulla carta: il governo li prevede ma poi non stanzia fo… -