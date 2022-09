Gianmarco Pozzi | è caccia all’uomo | trovato DNA sui reperti | il cerchio si stringe

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 19 settembre 2022) I test effettuati suirinvenuti nella busta misteriosa presente nei pantaloncini diconfermano la presenza di DNA. E ora èall’identikit del colpevole Non è mai stato così tanto stretto ilattorno ai responsabili della morte di, il campione di kick boxing risenza vita a Ponza nell’agosto del 2020 all’interno dell’intercapedine di un’abitazione in circostanze a dir poco misteriose. Sebbene la giustizia abbia proceduto a rilento, come evidenzia a Periodico Italiano Fabrizio Gallo, il legale della famiglia, la notizia della presenza di DNA suirinvenuti nella busta presente nei pantaloncini diè come una luce in fondo al ...