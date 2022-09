Funerali regina Elisabetta, la sovrana ha scelto personalmente i fiori per la sua bara: ecco il significato di mirto, quercia e rosmarino (Di lunedì 19 settembre 2022) rosmarino, mirto e quercia. Sono questi i fiori deposti sulla bara della regina Elisabetta: secondo quanto fa sapere Buckingham Palace, è stata la stessa sovrana a sceglierli personalmente, indicando che fossero raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. La scelta non è affatto casuale, anzi. Ogni pianta ha un preciso e particolare significato. Il rosmarino per la memoria e il ricordo della defunta Elisabetta II; il mirto in onore di un lungo matrimonio felice, quello con Filippo; la quercia inglese in onore della forza dell’amore che ha sempre guidato la vita di sua Maestà. Completano la corona i pelargoni, che sono una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022). Sono questi ideposti sulladella: secondo quanto fa sapere Buckingham Palace, è stata la stessaa sceglierli, indicando che fossero raccolti nei giardini di Buckingham Palace, Clarence House e Highgrove. La scelta non è affatto casuale, anzi. Ogni pianta ha un preciso e particolare. Ilper la memoria e il ricordo della defuntaII; ilin onore di un lungo matrimonio felice, quello con Filippo; lainglese in onore della forza dell’amore che ha sempre guidato la vita di sua Maestà. Completano la corona i pelargoni, che sono una ...

