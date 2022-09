Funerali Elisabetta, i social contro Harry: "Non ha cantato l'inno a fine cerimonia" | Ma i media lo difendono (Di lunedì 19 settembre 2022) Piccolo giallo intorno alla figura del duca di Sussex che non avrebbe intonato il 'God Save the King' per ripicca contro il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 settembre 2022) Piccolo giallo intorno alla figura del duca di Sussex che non avrebbe intonato il 'God Save the King' per ripiccail ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - qnazionale : Questa volta Meghan non sbaglia. Outfit perfetto, atteggiamento discreto e presenza non ingombrante per il funerale… - larsenaleb : RT @erny110393: Biden ride ai funerali di Elisabetta II -