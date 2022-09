Elisabetta, perle come lacrime: Kate omaggia la regina indossando i suoi gioielli (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una collana con quattro file di perle con chiusura centrale a fermaglio di diamanti. Un paio di orecchini, fatti con perle del Bahrein e diamanti. Al polso, invece, un braccialetto con quattro file di perle che richiama quello della principessa Diana, ma non lo è. Si tratta infatti del bracciale che Kate indossò nel 2019 in occasione del banchetto che la regina Elisabetta organizzò a Buckingham Palace per il presidente degli Stati Uniti. Questi i gioielli della sovrana defunta che la principessa del Galles, Kate, ha voluto indossare oggi al suo funerale. Scelti perché le perle vengono indossate tradizionalmente nei periodi di lutto. La regina Elisabetta in precedenza aveva indossato il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una collana con quattro file dicon chiusura centrale a fermaglio di diamanti. Un paio di orecchini, fatti condel Bahrein e diamanti. Al polso, invece, un braccialetto con quattro file diche richiama quello della principessa Diana, ma non lo è. Si tratta infatti del bracciale cheindossò nel 2019 in occasione del banchetto che laorganizzò a Buckingham Palace per il presidente degli Stati Uniti. Questi idella sovrana defunta che la principessa del Galles,, ha voluto indossare oggi al suo funerale. Scelti perché levengono indossate tradizionalmente nei periodi di lutto. Lain precedenza aveva indossato il ...

