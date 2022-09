Crash Bandicoot: per un rumor altri due giochi sono in sviluppo (Di lunedì 19 settembre 2022) Se dovessimo scegliere una mascotte per rappresentare al meglio la Sony allora quasi sicuramente si finirebbe per scegliere la serie di Crash Bandicoot, una serie che potrebbe arricchirsi di altri due titoli stando ad un rumor Se c’è una cosa che piace sia ai giocatori vecchio stile che a quelli appartenenti alle nuove leve è un bel platform per mettere alla prova riflessi, concentrazione e soprattutto tanta pazienza. Tutte doti che, ai giocatori di Spyro & Soci, non potevano certo mancare per terminare queste coloratissime avventure. Un altro titolo era ovviamente Crash Bandicoot che, stando ad un rumor, potrebbe arricchirsi di altri due titoli attualmente in sviluppo, ma andiamo avanti con ordine. Crash ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 settembre 2022) Se dovessimo scegliere una mascotte per rappresentare al meglio la Sony allora quasi sicuramente si finirebbe per scegliere la serie di, una serie che potrebbe arricchirsi didue titoli stando ad unSe c’è una cosa che piace sia ai giocatori vecchio stile che a quelli appartenenti alle nuove leve è un bel platform per mettere alla prova riflessi, concentrazione e soprattutto tanta pazienza. Tutte doti che, ai giocatori di Spyro & Soci, non potevano certo mancare per terminare queste coloratissime avventure. Un altro titolo era ovviamenteche, stando ad un, potrebbe arricchirsi didue titoli attualmente in, ma andiamo avanti con ordine....

tuttoteKit : Crash Bandicoot: per un rumor altri due giochi sono in sviluppo #CrashBandicoot #ToysForBob #tuttotek - iCrewPlay : Crash Bandicoot: 2 nuovi giochi attualmente in sviluppo? - iCrewPlay : Crash Bandicoot: 2 nuovi giochi attualmente in sviluppo? - NintendOnTweet : Due nuovi giochi di Crash Bandicoot sarebbero in lavorazione, secondo un leaker - OzzyLegendsYT : Crash Bandicoot: On the Run! - Gameplay Passo a Passo Part -2 Ilha Wumpa, Mata Jabuti (iOS, Android) -