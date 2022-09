Ciclismo, Mondiali 2022: Benoit Cosnefroy ci ripensa, la Francia potrà schierarlo nella prova in linea (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal media francese L’Equipe, Benoit Cosnefroy dovrebbe aver finalmente accettato la convocazione per partecipare con la selezione transalpina alla prova in linea dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada 2022. Dopo la sua vittoria al GP di Quebec, il corridore del team AG2R-Citroën aveva inequivocabilmente dichiarato di voler rinunciare alla trasferta australiana, nonostante una convocazione che appariva scontata: “È stato concordato col CT Thomas Voeckler in accordo con la dirigenza del team”, aveva spiegato Cosnefroy. Con una svolta dell’ultimo momento, il 26enne sembra invece aver già preso un aereo per il paese oceanico dove dovrebbe poter sostituire nella formazione francese uno tra Bruno Armirail e ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal media francese L’Equipe,dovrebbe aver finalmente accettato la convocazione per partecipare con la selezione transalpina allaindei Campionati del Mondo disu strada. Dopo la sua vittoria al GP di Quebec, il corridore del team AG2R-Citroën aveva inequivocabilmente dichiarato di voler rinunciare alla trasferta australiana, nonostante una convocazione che appariva scontata: “È stato concordato col CT Thomas Voeckler in accordo con la dirigenza del team”, aveva spiegato. Con una svolta dell’ultimo momento, il 26enne sembra invece aver già preso un aereo per il paese oceanico dove dovrebbe poter sostituireformazione francese uno tra Bruno Armirail e ...

