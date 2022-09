Chi è chi, il 20 settembre la 22esima edizione dei Fashion community awards (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 20 settembre alle ore 11 nella sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà la XXII° edizione dei CHI E’ CHI awards, i premi, ideati e organizzati da Cristiana Schieppati direttrice del CHI E’ CHI, patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda. I premi, che inaugurano la settimana della moda, sono da anni un riconoscimento autorevole che coinvolge tutta la comunità della moda: imprenditori, designer, uffici stampa, ambassador, manager della comunicazione. Proprio per questo da questa edizione diventano i Fashion community awards – CHI E’ CHI awards 2022 per evidenziare ancora di più il senso di appartenenza a questo importante settore. I vincitori sono decisi da una giuria che ha assegnato i premi sul tema The Human Touch, il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Il 20alle ore 11 nella sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà la XXII°dei CHI E’ CHI, i premi, ideati e organizzati da Cristiana Schieppati direttrice del CHI E’ CHI, patrocinati dal Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda. I premi, che inaugurano la settimana della moda, sono da anni un riconoscimento autorevole che coinvolge tutta la comunità della moda: imprenditori, designer, uffici stampa, ambassador, manager della comunicazione. Proprio per questo da questadiventano i– CHI E’ CHI2022 per evidenziare ancora di più il senso di appartenenza a questo importante settore. I vincitori sono decisi da una giuria che ha assegnato i premi sul tema The Human Touch, il ...

