Caos mobilità ad Avellino, quattro punti per sbrogliare la matassa per Festa (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – La riapertura delle scuole ha mandando in tilt la mobilità ad Avellino. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa corre ai ripari. “Per la prima volta questa amministrazione vuole affrontare questo tema per trovare delle soluzioni – dice – Ovviamente sapendo che, ogni mattina in città arrivano circa 25mila persone che si concentrano in un chilometro quadrato di città: Via Roma, Corso Umberto, Viale Italia e Via Cavour. In questo perimetro abbiamo scuole, uffici, banche e ospedali”. “Tra le soluzioni abbiamo individuato innanzitutto una revisione della viabilità – continua – Decentramento degli uffici, ma soprattutto la questione legata ai trasporti. Non possiamo più’ immaginare 70 pullman che arrivano in città tra le 8/8.30, stiamo lavorando di concerto con ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La riapertura delle scuole ha mandando in tilt laad. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianlucacorre ai ripari. “Per la prima volta questa amministrazione vuole affrontare questo tema per trovare delle soluzioni – dice – Ovviamente sapendo che, ogni mattina in città arrivano circa 25mila persone che si concentrano in un chilometro quadrato di città: Via Roma, Corso Umberto, Viale Italia e Via Cavour. In questo perimetro abbiamo scuole, uffici, banche e ospedali”. “Tra le soluzioni abbiamo individuato innanzitutto una revisione della viabilità – continua – Decentramento degli uffici, ma soprattutto la questione legata ai trasporti. Non possiamo più’ immaginare 70 pullman che arrivano in città tra le 8/8.30, stiamo lavorando di concerto con ...

