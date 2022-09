Bonus Chef: decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il decreto del ministero dello Sviluppo Economico è stato firmato lo scorso 1° luglio 2022 ed è approdato in Gazzetta Ufficiale n. 216 il 15 settembre 2022. Indice Bonus Chef 2021 - 2023 Beneficiari ... Leggi su pmi (Di lunedì 19 settembre 2022) Ildel ministero dello Sviluppo Economico è stato firmato lo scorso 1° luglio 2022 ed è approdato inn. 216 il 15 settembre 2022. Indice2021 - 2023 Beneficiari ...

RisparmioG : Bonus chef fino al 2023, ecco i contributi per l’attività dei cuochi professionisti - filadelfo72 : Bonus chef fino al 2023, ecco i contributi per l’attività dei cuochi professionisti - InfoFiscale : Bonus Chef, domanda dopo la scadenza del periodo di copertura dell'agevolazione - bizcommunityit : Bonus Chef, domanda dopo la scadenza del periodo di copertura dell'agevolazione #scadenzefiscali - katroia : RT @marilisa06: Bonus viaggi, monopattino e biciclette, terme, pc, balconi verdi, tv e smartphone, docenti e chef. Quanto si è speso per il… -