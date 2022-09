Atp Metz 2022, programma, orari e ordine di gioco di martedì 20 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) l programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Metz 2022 della giornata di martedì 20 settembre. Alle 12:00 sul cemento francese Emil Ruusuvuori e Jiri Lehecka apriranno le danze. A seguire spazio al georgiano Nikoloz Basilashvili che se la vedrà col belga Zizou Bergs. Poi Jaume Munar contro Arthur Rinderknech. Gilles Simon e David Goffin chiuderanno il programma del singolare al Court Patrice Dominguez. programma martedì 20 settembre – Court Patrice Dominguez Dalle 12:00, Emil Ruusuvuori – Jiri Lehecka A seguire, Nikoloz Basilashvili – Zizou Bergs A seguire, Jaume Munar – Arthur Rinderknech Non prima delle 18:00, Gilles Simon – David Goffin SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) l, glie l’didel torneo Atp didella giornata di20. Alle 12:00 sul cemento francese Emil Ruusuvuori e Jiri Lehecka apriranno le danze. A seguire spazio al georgiano Nikoloz Basilashvili che se la vedrà col belga Zizou Bergs. Poi Jaume Munar contro Arthur Rinderknech. Gilles Simon e David Goffin chiuderanno ildel singolare al Court Patrice Dominguez.20– Court Patrice Dominguez Dalle 12:00, Emil Ruusuvuori – Jiri Lehecka A seguire, Nikoloz Basilashvili – Zizou Bergs A seguire, Jaume Munar – Arthur Rinderknech Non prima delle 18:00, Gilles Simon – David Goffin SportFace.

