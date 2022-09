Allegri e Inzaghi sul banco degli imputati: le soluzioni per risollevare Juventus e Inter (Di lunedì 19 settembre 2022) Le due squadre sulla carta più forti del nostro campionato stanno attraversando un periodo di crisi nera e chissà che questa sosta non possa servire ai tecnici per rivedere i propri errori e pensare a dei miglioramenti per riagganciare il treno di testa con destinazione Scudetto. Partendo dalla situazione in casa Juventus, i tifosi e la dirigenza sono estremamente delusi dal gioco proposto dalla squadra, che non sembra mostrare miglioramenti nonostante il lavoro di Allegri sia iniziato quasi un anno e mezzo fa.Il tecnico toscano ha usato a più riprese l’alibi degli infortuni occorsi a giocatori chiave, ma è una giustificazione troppo debole vista la carenza di vittorie contro avversarie medio-piccole come Salernitana e Monza.I bianconeri mostrano un gioco lento e prevedibile, affidandosi esclusivamente alle giocate dei singoli che ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) Le due squadre sulla carta più forti del nostro campionato stanno attraversando un periodo di crisi nera e chissà che questa sosta non possa servire ai tecnici per rivedere i propri errori e pensare a dei miglioramenti per riagganciare il treno di testa con destinazione Scudetto. Partendo dalla situazione in casa, i tifosi e la dirigenza sono estremamente delusi dal gioco proposto dalla squadra, che non sembra mostrare miglioramenti nonostante il lavoro disia iniziato quasi un anno e mezzo fa.Il tecnico toscano ha usato a più riprese l’alibiinfortuni occorsi a giocatori chiave, ma è una giustificazione troppo debole vista la carenza di vittorie contro avversarie medio-piccole come Salernitana e Monza.I bianconeri mostrano un gioco lento e prevedibile, affidandosi esclusivamente alle giocate dei singoli che ...

