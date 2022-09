Agroalimentare – Centinaio: Dei 55 progetti Ue ben 21 sono italiani (Di lunedì 19 settembre 2022) Agroalimentare, Centinaio (Mipaaf): Dei 55 progetti finanziati da programma promozione Ue 2023 ben 21 sono italiani. Confermata leadership eccellenze nostri territori – “L’Italia si conferma ancora una volta leader in Europa con le proprie denominazioni e i suoi prodotti di qualità”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta la notizia che dei 55 progetti selezionati dalla Commissione europea per il 2023 nell’ambito del programma annuale per la promozione dei prodotti agroalimentari (Reg. 1144/2014) “ben 21 sono italiani”. “Al nostro paese – continua Centinaio – sono stati assegnati fondi per oltre 33.675.000 euro in tre anni. Si tratta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)(Mipaaf): Dei 55finanziati da programma promozione Ue 2023 ben 21. Confermata leadership eccellenze nostri territori – “L’Italia si conferma ancora una volta leader in Europa con le proprie denominazioni e i suoi prodotti di qualità”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco, commenta la notizia che dei 55selezionati dalla Commissione europea per il 2023 nell’ambito del programma annuale per la promozione dei prodotti agroalimentari (Reg. 1144/2014) “ben 21”. “Al nostro paese – continuastati assegnati fondi per oltre 33.675.000 euro in tre anni. Si tratta ...

