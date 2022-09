Addio alla Regina, presenti i pronipoti George e Charlotte. Assente l’ultimogenito Louis (Di lunedì 19 settembre 2022) Completo con giacca e cravatta blu per lui, bianca la camicia e nere le scarpe. Cappottino nero, ballerine con cinturino e cappello total black per lei. I pronipoti della Regina Elisabetta II, il principe George di 9 anni e la principessa Charlotte di 7, hanno partecipato così ai funerali di stato per la nonna all’Abbazia di Westminster. Assente invece l’ultimogenito di William e Kate, Louis di 4 anni, che questa estate aveva attirato l’attenzione per le sue espressioni annoiate e infastidite sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo della Regina Elisabetta. Sui social media sono emerse perplessità circa la partecipazione dei due bambini alla cerimonia funebre, per alcuni troppo piccoli per un simile ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) Completo con giacca e cravatta blu per lui, bianca la camicia e nere le scarpe. Cappottino nero, ballerine con cinturino e cappello total black per lei. IdellaElisabetta II, il principedi 9 anni e la principessadi 7, hanno partecipato così ai funerali di stato per la nonna all’Abbazia di Westminster.invecedi William e Kate,di 4 anni, che questa estate aveva attirato l’attenzione per le sue espressioni annoiate e infastidite sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni per il Giubileo dellaElisabetta. Sui social media sono emerse perplessità circa la partecipazione dei due bambinicerimonia funebre, per alcuni troppo piccoli per un simile ...

fattoquotidiano : Sala passerà alla storia come il sindaco che ha permesso la distruzione della “Scala del calcio” per permettere una… - QuiMediaset_it : #Verissimo in collaborazione con #Tg5 presenta 'The Queen – Addio alla Regina”: a partire dalle 11, dallo studio di… - LaStampa : È il giorno dell’addio alla Regina: il mondo intero nell’abbazia di Westminster, Londra blindata - leonemaschio : Siamo alla stufa Grazie al drago maledetto. - Annabel95401882 : RT @ansia_totale: La fine di un’era. L’ultimo addio alla Regina Elisabetta II con queste immagini che finiranno sui libri di storia. https… -