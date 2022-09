Wax di Amici 22 ha litigato con Maria | “Abbiamo discusso”

Leggi su biccy

(Di domenica 18 settembre 2022) Oggi è andata in onda la prima puntata di22 ed è stata composta la classe, formata da 19 alunni. Tra gli ultimi a presentarsi davanti ai professori c’è stato Wax eDe Filippi l’ha introdotto raccontando un aneddoto sul ragazzo. “Lui è un candidato per il canto e questa è l’ultima maglia di Leonardo Pieraccioni. Dovete sapere che io e luiai casting. Ed è per questo chequesto rapporto. Poi peròsubito fatto pace. Ha lavorato come cameriere, traslocatore e rider per essere autonomo. Questo perché non voleva chiedere soldi in famiglia. Di carattere si definisce sereno variabile e qui ha portato un suo pezzo, Turista per Sempre”. Per adesso però la regina dei talent non ha svelato il motivo di questo battibecco ai provini. Leonardo ...