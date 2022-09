FirenzePost : Ucraina, Guterrez, segretario Onu: “Nessuna pace all’orizzonte, entrambi i contendenti credono di vincere” -

... altra è l'uso dell'atomica in, scenario terrificante anche perché, come ha detto il segretario generale dell'Onu, non ci sono soldati ucraini in Russia ma russi in. Non ci ...I media russi informano che ieri, durante l'incontro tra Erdogan, Zelensky,, a Lviv, il presidente turco abbia offerto alla contropartela possibilità di mediare con Mosca per ...Città del Vaticano – Cade nel nuovo anche il tentativo di un negoziato a trazione Messico, Onu, India e Vaticano per una tregua di cinque anni tra Ucraina e Russia. Si tratta di ...Il diplomatico portoghese, ha sottolineato come l'obiettivo ora sia quello di cercare alternative per attutire le conseguenze di una guerra che dovrebbe essere lunga.