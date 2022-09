Salvini a Draghi: “Invece di parlare di pupazzi trovi i soldi per le bollette. Non so se abbia capito l’emergenza che dovremo affrontare” (Di domenica 18 settembre 2022) “Non ho tempo e penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di Draghi, almeno non c’è ancora un articolo costituzionale che lo impone”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, a margine di un convegno su flat tax e pace fiscale a Milano. “A proposito di Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette perché non so se ha capito l’emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro”, ha concluso Salvini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “Non ho tempo e penso sia legittimo non seguire la conferenza stampa di, almeno non c’è ancora un articolo costituzionale che lo impone”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, commentando le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa, a margine di un convegno su flat tax e pace fiscale a Milano. “A proposito di, oltre chedi, spero cheil tempo per trovare altriper aiutare gli italiani a pagare leperché non so se hanazionale a cui stiamo andando incontro”, ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

