Renzi attacca Conte: “Venga a un confronto civile in tv anziché minacciare aggressioni” (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – “Giuseppe Conte ha detto che se il Parlamento cambierà una legge dello Stato, la sua legge sui navigator, è pronto alla “guerra civile”. Giuseppe Conte ha detto che io devo andare a Palermo senza scorta a confrontarmi con lui sul reddito di cittadinanza. Senza scorta? Un ex premier che minaccia violenza fisica? Un linguaggio di odio e di aggressione verbale fatto da chi ha occupato le più alte cariche dello stato? Questo riferimento alla violenza fisica è scandaloso”. Lo afferma su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che poi aggiunge: “Invito Conte a un confronto civile in televisione, se è capace di dibattere senza minacciare aggressioni. Averlo mandato a casa per portare Draghi a Palazzo Chigi resterà per sempre ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – “Giuseppeha detto che se il Parlamento cambierà una legge dello Stato, la sua legge sui navigator, è pronto alla “guerra”. Giuseppeha detto che io devo andare a Palermo senza scorta a confrontarmi con lui sul reddito di cittadinanza. Senza scorta? Un ex premier che minaccia violenza fisica? Un linguaggio di odio e di aggressione verbale fatto da chi ha occupato le più alte cariche dello stato? Questo riferimento alla violenza fisica è scandaloso”. Lo afferma su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo, che poi aggiunge: “Invitoa unin televisione, se è capace di dibattere senza. Averlo mandato a casa per portare Draghi a Palazzo Chigi resterà per sempre ...

