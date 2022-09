Pioli: “Abbiamo giocato benissimo, sconfitta assurda” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefano Pioli ha commentato a Dazn la sconfitta del Milan con il Napoli, il tecnico difende la prestazione dei rossoneri. L’allenatore al termine del match ha detto: “C’è davvero tanta delusione per come è andata la partita. Non meritiamo la sconfitta dopo una prestazione del genere. Abbiamo fatto tutto molto bene, con un’ottima condizione fisica e mentale, però dovevamo avere più determinazione nell’area“. Napoli vittoria col Milan: tifosi in delirio, il video dal settore ospiti: “Ho visto un grande Napoli” Pioli dopo Milan-Napoli ha detto: “Questa sera però non sono contento, perché quando si gioca in questo modo non si può mai perdere e quindi non sono felice. Prima della partita con il Napoli eravamo imbattuti tra le big europee ed è un peccato perdere una partita del genere. Ci aspettavamo un ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022) Stefanoha commentato a Dazn ladel Milan con il Napoli, il tecnico difende la prestazione dei rossoneri. L’allenatore al termine del match ha detto: “C’è davvero tanta delusione per come è andata la partita. Non meritiamo ladopo una prestazione del genere.fatto tutto molto bene, con un’ottima condizione fisica e mentale, però dovevamo avere più determinazione nell’area“. Napoli vittoria col Milan: tifosi in delirio, il video dal settore ospiti: “Ho visto un grande Napoli”dopo Milan-Napoli ha detto: “Questa sera però non sono contento, perché quando si gioca in questo modo non si può mai perdere e quindi non sono felice. Prima della partita con il Napoli eravamo imbattuti tra le big europee ed è un peccato perdere una partita del genere. Ci aspettavamo un ...

