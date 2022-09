Orlando Bloom | un maestro di scherma | Odio il modo in cui tiene in mano la spada nei Pirati dei Caraibi

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 settembre 2022) Un esperto di, attraverso un video pubblicato su YouTube da Insider, ha recentemente schernito la performance dinel primo film dideiè stato pesantemente criticato da undi, durante un nuovo video pubblicato dalla rivista Insider, per ilscorretto in cuiinla suain una sequenza del primo film della saga didei. Nel video in questione, che conta già più di un milione di visualizzazioni, l'esperto fornisce una spiegazione esaustiva sul perché la sua sia una delle peggiori performance di sempre per quanto concerne le sua abilità con ...