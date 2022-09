MotoGP, Alex Rins: “Non è un bel momento; spero di chiudere con un podio in Suzuki” (Di domenica 18 settembre 2022) Nona posizione finale al Gran Premio di Aragon 2022 di MotoGP per Alex Rins, dopo un inizio di gara non particolarmente positivo nel quale è stato spettatore della caduta di Fabio Quartararo e, per evitare il contatto con quest’ultimo, è stato costretto ad andare largo perdendo posizioni. La sua Suzuki ha poi mostrato un gran passo che gli ha permesso di recuperare prontamente le posizioni che aveva inizialmente perso; resta comunque un risultato positivo quello conquistato da Rins, avendo raggiunto la top 10. Ecco il commento dello spagnolo rilasciato ai microfoni di SkySport: “Sono incidenti che possono capitare; avevo fatto una bella partenza e quando poi ho visto Quartararo a terra, per non prenderlo, sono andato largo in ghiaia e, praticamente, la gara è stata distrutta. Purtroppo, però, ripeto, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Nona posizione finale al Gran Premio di Aragon 2022 diper, dopo un inizio di gara non particolarmente positivo nel quale è stato spettatore della caduta di Fabio Quartararo e, per evitare il contatto con quest’ultimo, è stato costretto ad andare largo perdendo posizioni. La suaha poi mostrato un gran passo che gli ha permesso di recuperare prontamente le posizioni che aveva inizialmente perso; resta comunque un risultato positivo quello conquistato da, avendo raggiunto la top 10. Ecco il commento dello spagnolo rilasciato ai microfoni di SkySport: “Sono incidenti che possono capitare; avevo fatto una bella partenza e quando poi ho visto Quartararo a terra, per non prenderlo, sono andato largo in ghiaia e, praticamente, la gara è stata distrutta. Purtroppo, però, ripeto, ...

