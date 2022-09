Monza-Juventus | le probabili formazioni del match di Serie A

(Di domenica 18 settembre 2022) La settima giornata diA vede affrontarsi ildi Palladino e ladi Allegri. Le due società vivono un momento diametralmente opposto: i padroni di casa sono in ricostruzione dopo il cambio tecnico e si sono affidati ad un allenatore giovane, i bianconeri -a suon di prestazioni deludenti- potrebbero esonerare Max Allegri al termine del. La gara verrà trasmessa in diretta streaming a partire dalle ore 15:00 sulla piattaforma Dazn. A dirigere i giochi l’arbitro Maresca di Napoli. QUI– Il primodi Raffaele Palladino si presenta con Di Gregorio tra i pali e Marlon, Marì e Izzo in difesa. A centrocampo Birindelli, Sensi, Rovella e Augusto dovrebbero essere i titolari, con Pessina, Mota e Caprari a formare il terzetto offensivo contro la ...

... ultimo dei quali il pareggio per 2 - 2 rimediato sul campo dellacon finale al ... I salentini vengono dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro ile in classifica sono diciassettesimi a ......00 Bologna - Fiorentina 2 - 1 15:00 Lecce -1 - 1 15:00 Sassuolo - Udinese 1 - 3 18:00 Lazio - Verona 2 - 0 20:45- Salernitana 2 - 2 MOTORI - FORMULA 1 15:00 GPItalia BASKET - ...La settima giornata di Serie A vede affrontarsi il Monza di Palladino e la Juventus di Allegri. Le due società vivono un momento diametralmente opposto: i ...Gambelli: «La Juve ha due problemi, Allegri è in difficoltà». Lo scrittore e tifoso parla a Juventusnews24 - ESCLUSIVA ...