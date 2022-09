LIVE Spagna-Francia 41-25, Finale Europei basket 2022 in DIRETTA: pioggia di triple di Juancho Hernangomez, Furie Rosse in assoluto controllo (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Errore di Juancho dalla lunetta, che non chiude il 2+1. 47-26 CANESTRO COL FALLO, SEMPRE DEL NUMERO 41 SPAGNOLO! 45-26 Juancho Hernangomez INARRESTABILE: ALTRA TRIPLA E 18 PUNTI PER LUI! 42-26 1/2 anche per Albicy. 42-25 1/2 per Rudy Fernandez in lunetta, +17 Spagna a -4’10” dalla seconda sirena. 41-25 Risponde Okobo con la stessa moneta! 41-22 Juancho Hernangomez, semplicemente pazzesco: BOMBA! 38-22 Schiacciata a due mani di Rudy Gobert, -16 Francia. 38-20 Brizuela micidiale dall’angolo: bomba e +18 in favore degli iberici, che continuano a mantenere i giri del motore elevatissimi. Time-out di Sergio Scariolo, che non vuole lasciare nulla al caso parlando con i suoi nonostante l’enorme ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAErrore didalla lunetta, che non chiude il 2+1. 47-26 CANESTRO COL FALLO, SEMPRE DEL NUMERO 41 SPAGNOLO! 45-26INARRESTABILE: ALTRA TRIPLA E 18 PUNTI PER LUI! 42-26 1/2 anche per Albicy. 42-25 1/2 per Rudy Fernandez in lunetta, +17a -4’10” dalla seconda sirena. 41-25 Risponde Okobo con la stessa moneta! 41-22, semplicemente pazzesco: BOMBA! 38-22 Schiacciata a due mani di Rudy Gobert, -16. 38-20 Brizuela micidiale dall’angolo: bomba e +18 in favore degli iberici, che continuano a mantenere i giri del motore elevatissimi. Time-out di Sergio Scariolo, che non vuole lasciare nulla al caso parlando con i suoi nonostante l’enorme ...

